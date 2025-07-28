Eyüpspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibinin, son olarak Galatasaray forması giyen Derrick Köhn ile ilgilendiği iddia edildi.

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EYÜPSPOR DERRICK KÖHN'Ü İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Eyüpspor, Galatasaray'a kiralıktan geri dönen Derrick Köhn ile ilgileniyor. Ayrıca haberde, Alman futbolcunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

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