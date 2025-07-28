Eyüpspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezona da iddialı bir kadro ile giriş yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eflatun-sarılılar, sol bek pozisyonu için Galatasaray'da forma giyen isim gündemine aldı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından Eyüpspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibinin, son olarak Galatasaray forması giyen Derrick Köhn ile ilgilendiği iddia edildi.

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EYÜPSPOR DERRICK KÖHN'Ü İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Eyüpspor, Galatasaray'a kiralıktan geri dönen Derrick Köhn ile ilgileniyor. Ayrıca haberde, Alman futbolcunun geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Werder Bremen'in de transfer listesinde yer aldığı belirtildi.

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