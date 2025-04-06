Eyüpspor, Hatay'da Thiam'la güldü

Trendyol Süper Lig'in 30.haftasında ikas Eyüpspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'u Mame Thiam'ın 23.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
23. dakikada Hatayspor'un kendi yarı sahasının ortasında kazandığı serbest vuruşta Massanga topu kalecisine gönderdi. Kaleci Biekaj'ın pasında Massanga'nın uzaklaştırmak istediği top, Görkem'e çarptı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Mame Thiam, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
54. dakikada Ampem'in pasıyla topla buluşan Umut Meraş'un sol çaprazdan vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
79. dakikada Görkem'in pasında arka direkte topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
81. dakikada Boutobba'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topa iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü.
86. dakikada Görkem'in uzak mesafeden vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90+1 dakikada Rui Pedro'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu kurtardı.