Eyüpspor - Hatayspor maçı başladı: Eyüpspor öne geçti! Rıza Çalımbay oyundan atıldı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Eyüpspor ve Hatayspor arasındaki mücadele Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliğinde başladı.

EYÜPSPOR’DA HEDEF ÜÇ PUAN

Süper Lig’de ilk sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Eyüpspor ligi ilk 5 sırada tamamlamayı hedeflrken Hatayspor ise kümeden yukarı sıralara sıçramak için bir çıkış yakalamayı hedefliyor.

MAÇTAKİ GOL DAKİKALARI

11' Eyüpspor Mame Thiam ile 1-0 öne geçti.

19' Rui Pedro'nun golü VAR'dan döndü. Rıza Çalımbay itirazları sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.