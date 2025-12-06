Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüpspor Kayserispor'u ağırladı.
Alt sıralardan kurtulmak için çıkış arayan iki takımın mücadelesinde ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 51'inci dakikada attığı golle üstünlüğü yakaladı. Kayserispor aradığı beraberlik golünü 70'de Laszlo Benes ile buldu.
Karşılaşmanın son dakikalarında Kayserispor'dan Joao Mendes üst üste gördüğü sarı kartlarla oyundan atılırken 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı ve 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından puanlar bölüşüldü.
Bu sonuçla iki takım da puanını 13'e yükseltti.