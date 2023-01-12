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Eyüpspor'dan golcü hamlesi

Spor Toto 1. Lig’de lider konumda bulunan Eyüpspor, İstanbulspor’dan İbrahim Yılmaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 18:28
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Eyüpspor İstanbulspor'dan İbrahim Yılmaz'ı kiraladı

Eyüpspor'dan golcü hamlesi
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Spor Toto 1. Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, İstanbulspor forması giyen santrfor İbrahim Yılmaz'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Düzenlenen imza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, “Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olmuş önemli bir ismi Eyüpspor'a kazandırdığımız için mutluyuz. İbrahim'in, Eyüpspor'a çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Şampiyonluk yolunda kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz sezon 18 golle Spor Toto 1. Lig'de gol kralı olan İbrahim Yılmaz ise, "Sezonun geri kalan kısmında Eyüpspor için mücadele edeceğim. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Bir semtin rüyasını gerçekleştirmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon İstanbulspor forması ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 19 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Eyüpspor, dün Emeka Eze'yi sezon sonuna kadar İstanbulspor'a kiralamıştı.

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