Eyüpspor kar yağışı altında Beşiktaş'a hazırlanıyor

Kaynak: İHA
Eyüpspor kar yağışı altında Beşiktaş'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına kar yağışı altında devam etti

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş’ı konuk edecek olan Eyüpspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Eyüp Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

EKSİK YA DA CEZALI YOK

Eyüpspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Eflatun-sarılılarda, Beşiktaş müsabaka öncesi eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

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