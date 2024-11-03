Eyüpspor kendi evinde hata yapmadı, 3 puanı kaptı

Süper Lig’in 11’inci haftasında Eyüpspor, evinde Hatayspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Yasin Kol yönetti. Yasin Kol’un yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ile Bersan Duran üstlendi.

Maça hızlı başlayan taraf Eyüpspor oldu. Mücadelenin henüz 11’inci dakikasında ceza sahası içi solundan Ahmed Kutucu’nun son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Hatayspor, 8 dakika sonra Rui Pedro ile beraberlik golünü buldu fakat pozisyon VAR’da incelenerek Rogoberto Rivas’ın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yoğun itirazları sebebiyle önce sarı kart, ardında da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıya Eyüpspor, arka adalesinde ağrı yaşadığı gerekçesiyle Umut Meraş - Ruben Vezo değişikliği ile başladı. Hatayspor ise aynı 11’le devam etti. 60’ıncı dakikada Eyüpspor farkı 2’ye çıkardı. Baskıyla topu kapan Ahmed Kutucu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat top Erce Kardeşler’den döndü. Seken topu Erce ayağıyla uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak kale önünde Mame Thiam’ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelen topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eyüpspor, sahadan 2-0’lık skorla galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Eyüpspor, 5’inci galibiyetini elde etti ve puanını 19 yaptı. Hatayspor ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı ve 3 puanda kaldı.