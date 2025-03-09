Eyüpspor, Konyaspor'u devirdi

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşılaştığı Konyaspor’u 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
15. dakikada penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada Pedrinho’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok ön direkte topu uzaklaştırdı. Tunahan Taşçı’nın ceza yayı solundan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti. 1-1
76. dakikada Emre Mor’un sağ kanattan kale önüne kullandığı köşe vuruşunda Umut Bozok kafayı vurarak topu filelerle buluşturdu. 2-1
86. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ortasında Umut Nayir, arka direkte topa iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
90+5. dakikada Tunahan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Kramer, altıpas içinde kafayı vururken kaleci Berke topu çelmeyi başardı.
90+6. dakikada Halil'in savunma arkasına pasında Mame Thiam topla ceza sahasına girdi. Kaleci Deniz'i de çalımlayan Thiam'ın vuruşunda kaleye giden topa Keyta ayak koydu.