Eyüpspor - Konyaspor maçının ardından ortalık karıştı

Kaynak: İHA
Eyüpspor - Konyaspor maçının ardından ortalık karıştı

Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-Konyaspor maçının ardından saha içinde ve protokol tribününde kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Eyüpspor 2-1 kazandı. Maçın ardından saha içinde rakip futbolcular arasında kavga çıktı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce Eyüpspor'dan Robin Yalçın'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Sonrasında Konyaspor'dan Blaz Kramer ve Umut Nayir sarı kart gördü.

TEKME TOKAT KAVGA YAŞANDI

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da olaylar esnasında saha içerisinde yer aldı ve iki takım oyuncularını sakinleştirmeye çalıştı. Maçın son düdüğüyle birlikte Kasımpaşa'da protokol tribünü de karıştı. Eyüpspor ve Konyaspor yöneticiler arasında da tekme tokat kavga yaşandı. Olaylar güvenlik güçlerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

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