Selçuk Şahin'in Süper Lig'de üç puan siftahı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Kazanan 2-1'lik skorla Eyüpspor oldu.
Ev sahibi ekibin gollerini 1.dakikada Seşlar ve 68.dakikada Ampem atarken Alanyaspor'un tek golü 67.dakikada penaltıdan Hadergjonaj'dan geldi.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.