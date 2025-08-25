Selçuk Şahin'in Süper Lig'de üç puan siftahı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Selçuk Şahin'in Süper Lig'de üç puan siftahı

Selçuk Şahin teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini Eyüpspor'un Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada aldı. İstanbul ekibi, kendi evinde rakibini 2-1 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ikas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor takımları Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Kazanan 2-1'lik skorla Eyüpspor oldu.

Ev sahibi ekibin gollerini 1.dakikada Seşlar ve 68.dakikada Ampem atarken Alanyaspor'un tek golü 67.dakikada penaltıdan Hadergjonaj'dan geldi.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Yalçın Kayan'ın soldan ortasında Seşlar, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önünde kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

67. dakikada Alanyaspor, penaltıdan beraberliği yakaladı. Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak, Claro'ya çarptı. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ise pozisyon sonunda Eyüpspor lehine serbest vuruş kararı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, serbest vuruş kararının öncesinde meşin yuvarlağın Claro'nun eline çarptığını belirterek Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

68. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Ampem'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Thiam, meşin yuvarlağı bekletmeden Calegari'ye aktardı. Bu oyuncunun topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ampem, bekletmeden yaptığı vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Son Haberler
Kalınlaşan kalp damar duvarına alkollü tedavi
Kalınlaşan kalp damar duvarına alkollü tedavi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
Petar Naumoski'nin oğlu Mihail Naumoski Karşıyaka'da
Petar Naumoski'nin oğlu Mihail Naumoski Karşıyaka'da
Petra Kvitova, tenis kariyerini noktaladı
Petra Kvitova, tenis kariyerini noktaladı
Elon Musk’tan rekabeti ateşleyecek yeni girişim!
Elon Musk’tan rekabeti ateşleyecek yeni girişim!