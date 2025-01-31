Eyüpspor Stepanenko'yu açıkladı

Eyüpspor devre arası transfer döneminde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in kaptanı olan 35 yaşındaki Taras Stepanenko'yu renklerine bağladı.

Oyuncu ile imza töreninde konuşan Eyüpspor asbaşkanı Fatih Kulaksız: Taras sadece Avrupa futbolu için değil dünya futbolu için de bence çok önemli bir karakter. Çok tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen çok iyi bir profesyonel. Arda Hocamız ve teknik heyetimiz Taras’ın tecrübesinden faydalanacağımızı, kulübümüze çok ciddi katkı vereceğini düşündükleri raporlarını bize ilettiler. Biz de kısa sürede iletişime geçerek kendisini ikas Eyüpsporlu renklere bağlayan imzayı attırdık. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum.

'TAKIMIN HARİKA BİR HOCASI VAR'

Eyüpspor'un yeni transferi Taras Stepanenko ise "Burada olduğum için çok mutluyum. ikas Eyüpspor oyuncusu olmak bir onur. Bu takım gelecek için harika bir ivmeye sahip, harika bir hocası, taraftarları ve takımı var. Ben tecrübelerimle takımın hayallerine yardımcı olmak ve takımın bir parçası olmak istiyorum." dedi.