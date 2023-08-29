Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı

Eyüpspor NK Olimpija Ljubljana'dan Svit Seslar’ı transfer etti.

Eyüpspor Svit Seslar’ı kadrosuna kattı

1. Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Eyüpspor son olarak NK Olimpija Ljubljana forması giyen Svit Seslar’ı kadrosuna kattı.

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, ''Svit Seslar, Başkanımız Murat Özkaya’nın takip edip keşfettiği bir futbolcu. Daha sonrasında teknik ekibimiz ve scout ekibimizle de oyuncuyu analiz edince oldukça potansiyelli genç bir futbolcu olduğunu gördük ve transferinde karar kıldık. Bize çok katkı sağlayacağına inandığımız genç bir oyuncuyu kadromuza kattık. Kendisine takımımıza 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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