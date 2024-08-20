Eyüpspor taraftarları belediye binasını taşladı

Kaynak: Oda TV
Eyüpspor taraftarları belediye binasını taşladı

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un bir grup taraftarı Eyüpsultan Belediyesi’ne taşla saldırdı. Eyüpspor Başkanı Kulaksız olayı tasvip etmediğini söyledi.

Süper Lig’e bu sezon yükselen Eyüpsor’un taraftarları Eyüpsultan Belediyesi’ne taşla saldırdı. Belediye binası önüne gelen bir grup taraftar, takıma destek vermediği gerekçesiyle binaya taş attı.

Oda TV’ye açıklama yapan Eyüpspor Başkanı Fatih Kulaksız olayı tasvip etmediğini söyledi. Kulaksız, olayın nedeniyle ilgili şunları söyledi:

"Hem stadyum hem de taraftarların otobüs isteme konusundaki taleplerini anlıyorum ancak bunun tepkisi böyle olmamalı. Bunlar konuşarak uzlaşarak halledilmesi gereken meseleler. Sporda kaosu tetikleyecek, ayrıştıracak olayları tasvip etmiyoruz.

Sporun birleştirici yönüne bakmak lazım. Belediye başkanı yeni göreve geldi, kendisine zaman verilmesi gerek. Stadyum konusu da belediyenin tek başına halledeceği bir konu değil. O noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediye ve İBB'nin birlikte hareket etmesi gerek."

Kulaksız, belediyelerin profesyonel takımları destekleme zorunda olmadığını sözlerine ekledi.

Süper Lig’e fırtına gibi bir giriş yapan Eyüpspor, 2 haftada topladığı 4 puanla ligde 3. Sırada yer alıypr. Eyüpspor’u Arda Turan çalıştırıyor.

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