Eyüpspor transfer hedefleri olan Beşiktaşlı yıldızı resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, transfer gündemini ve mücadeleyi değerlendirdi.

Ligde aldıkları sonuçlara ilişkin Fatih Kulaksız, "Küme düşme barajının 42 puan olacağını düşünüyoruz. 42 puanı bulduktan sonra yeni bir hedef belirleyebiliriz. Arda hocamı, teknik heyeti ve futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Pozitif anlamda bir oyun sergileniyor." dedi.

Ahmed Kutucu ve Berke Özer'in olası transferiyle ilgili soruyu Fatih Kulaksız şöyle yanıtladı:

"Bu oyuncular bizim satış önceliğimiz değil. Geçtiğimiz sezon yaşadığımız şampiyonluğa da önemli katkılar verdiler. Doğru şartlar oluşursa satacağımız oyuncular. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli var. İlginenen kulüpler var. Bu bonservis bedeline yakın bir teklif yapmaya hazırlanan Avrupa'dan bir kulüp var. Oyuncuların Avrupa'da oynama hayali var. Satış sonraki iş. Doğru şartlar oluşursa oyuncularımıza 'Siz ne düşünüyorsunuz?' diye sorarız. Oyuncularımızın kalbinden neresi geçiyorsa o noktada biz de yardımcı olacağız kendilerine."

Beşiktaş'tan Mustafa Hekimoğlu'yla ilgilendiklerini belirten Fatih Kulaksız, "Mustafa Hekimoğlu'na bir ilgimiz oldu. Bruno için Iğdır FK ile prensipte anlaştık. Yarın da fesih yapmayı planlıyoruz. Bir ilgimiz oldu. Beşiktaş yeni hocasıyla anlaşmayı bekliyordu. Bir temasımız olacak. Arzu ettiğimiz, kiralık olarak kadromuza katmak istediğimiz bir oyuncu. Beşiktaş bize yardımcı olursa kadromuzda görmek isteriz." açıklamasında bulundu.