Eyüpspor transfer yasağını kaldırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig ekipleri Eyüpspor ve Kayserispor'a FIFA tarafından transfer yasağı cezası verilmişti. Eyüpspor, yaptığı açıklama ile yasağın kaldırıldığını açıkladı.

FIFA, Trendyol Süper Lig ekipleri ikas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor transfer yasağı cezası vermişti.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; ikas Eyüpspor'a süresiz, Zecorner Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı verilmişti.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Eyüpspor, daha sonra yaptığı açıklamada gerekli dosyanın kapatıldığını ve transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Basında yer alan Eyüpspor'a verilen süresi transfer yasağı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu dosyanın ödemesi yapılarak transfer yasağı kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

