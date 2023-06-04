Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!

Mirza Şeker, 2-0 biten Bodrumspor-Eyüpspor maçını yazdı...

Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek takım yavaş yavaş belli oluyor.
Play-off yarı final rövanş maçında Bodrumspor, sahasında Eyüpspor'u ağırladı.
Eyüp ekibi ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
Bunun avantajıyla sahaya çıkan Eyüpspor, maça kontrollü başladı.
Bodrumspor'da kontrolü elinden bırakmadı.

ÇİZGİDEN ÇIKTI!
Mücadele genel olarak düşük geçerken Bodrumspor 34. dakikada net bir pozisyonu kaçırdı.
Üzeyir'le sağ kanatta korneri kullanan Bodrumspor'da Celal, güzel bir kafa vuruşu yaptı.
Kaleye giden topu Murat Uçar son anda çizgiden çıkardı ve hayati bir müdahalede bulundu.

EYÜPSPOR BUNALDI
İlk yarının son bölümlerinde Bodrumspor, tüm hatlarıyla Eyüpspor ceza sahasına yığıldı.
Bu bölümlerde Eyüpspor bunaldı.
Savunmadan çıkmakta zorlandılar.
Ancak iyi bir savunma yaptılar ve gol yememeyi başardılar.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI DA AYNI
İki takım, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da kontrolü elinden bırakmayarak başladı.
Eyüpspor'un hata yapmasını bekleyen Bodrum, ön alan baskısıyla hataya zorlamak istedi.
Kontrol tamamen Bodrum'un eline geçinde, Arda Turan kenardan oyuna Bekir Yılmaz ve Umut Bulut'u aldı.
İbrahim Akdağ ve Mustafa Pektemek kenara geldi.
Arda Turan'ın sistemi takım üzerinde oturmuş gibi.
Gayet güzel bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar ve koyuyorlar da.

MUHTEŞEM BİR GOL!
Bodrumspor, aradığı, istediği golü 90+2'de Üzeyir Ergün ile buldu. Ama ne gol attı Üzeyir Ergün!
Ayağından adeta füze çıktı. Bu golle Bodrum yıkıldı adeta.
Üzeyir Ergün, sağ kanatta topla buluştu ve uzaklardan mükemmel bir vuruş çıkardı.

İNANILMAZ BİR GERİ DÖNÜŞ
Bodrumspor, golleri sıralamak için sanki uzatmaları beklemiş gibiydi.
Süleyman Özdamar, 90+8'de kullanılan kornerde kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve mükemmel bir sevinç yaşandı.
5 bin kadar taraftar adeta kendinden geçti.
Eyüpspor, Sakaryaspor maçında yaşattıklarını bu maçta yaşadı.
Uzatma dakikalarında yıkıldı.

BODRUMSPOR FİNALDE!
Bodrum ekibi, bu müthiş geri dönüşte 2-0 kazanarak finalde Pendikspor'un rakibi oldu.
Eyüpspor bu kadar yaklaşmışken finalden oldu. Ancak çabası takdir edilir. 6 dakikada herşey değişti.

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