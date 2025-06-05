Eyüpspor yeni teknik direktörünü açıkladı!

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:



"ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.



Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."