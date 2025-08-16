Eyüpspor yeni transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor Berke Özer'in ayrılığı sonrası yeni kalecisini duyurdu.

Berke Özer'in Lille'e transferi sonrası Eyüpspor Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.

Brezilya ekibi Bahia'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 29 yaşındaki file bekçisinin transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından "Semt-i Mukaddes’in kalesi emin ellerde! ikas Eyüpspor’a hoş geldin, Marcos Felipe!" ifadeleriyle duyuruldu.

