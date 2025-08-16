Eyüpspor yeni transferini açıkladı

Berke Özer'in Lille'e transferi sonrası Eyüpspor Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattı.
Brezilya ekibi Bahia'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan 29 yaşındaki file bekçisinin transferi kulübün resmi sosyal medya hesabından "Semt-i Mukaddes’in kalesi emin ellerde! ikas Eyüpspor’a hoş geldin, Marcos Felipe!" ifadeleriyle duyuruldu.
Semt-i Mukaddes’in kalesi emin ellerde! ????????— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 16, 2025
ikas Eyüpspor’a hoş geldin, Marcos Felipe! ???????????? pic.twitter.com/szWdEL8pqd