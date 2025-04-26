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Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı
Eyüpspor'a FIFA'dan transfer yasağı
26 Nisan 2025 / 18:25
Düzenleme:
26 Nisan 2025 / 18:30
Kaynak: Haber Merkezi
FIFA, Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
FIFA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı
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