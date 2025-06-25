Eyüpspor'da bir veda daha! Eski Fenerbahçeli ile yollar ayrıldı

Kaynak: AA
Eyüpspor'da bir veda daha! Eski Fenerbahçeli ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'da ayrılıklar açıklanmaya devam ediyor. İstanbul ekibi, takımın deneyimli isimlerinden olan Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, orta saha oyuncusu Recep Niyaz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Süper Lig'e yükselişimizdeki gösterdiği özverili performansı ve Süper Lig'de ilk sezonumuzdaki katkıları için Recep Niyaz'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun büyük bölümünde sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen 29 yaşındaki futbolcu, yalnızca 2 maçta görev aldı.

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