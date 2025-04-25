Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük kriz! Futbolcular isyan etti

Düzenleme: Kaynak: HT Spor
Eyüpspor’da Galatasaray maçı öncesi büyük kriz! Futbolcular isyan etti

Galatasaray’ın Süper Lig’de karşılaşacağı Eyüpspor’da büyük kriz çıktığı öğrenildi. Ödemelerini alamayan oyuncuların isyan ettiği öğrenildi.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Eyüpspor'da çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

HT Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'da kulüp, futbolculara bir süredir ödeme yapmıyor.

Maaşların ödenmemesinin yanı sıra primlerin de oldukça geç hesaplara yatırıldığı ifade edildi.

Bu nedenle bazı futbolcuların sıkıntı çektiği ve antrenmana çıkmayarak durumu protesto edebilecekleri aktarıldı.

Eyüpspor'un Galatasaray'ı sahasında ağırlayacağı mücadele 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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