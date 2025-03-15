Eyüpspor’da sakat ve cezalılar can sıkıyor

Kaynak: AA
Eyüpspor’da sakat ve cezalılar can sıkıyor

Süper Lig’de Göztepe’ye konuk olacak Eyüpspor rakibini mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. İstanbul ekibinde sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı teknik heyetin canını sıkıyor.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında pazar deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki mücadelede ilk düdük saat 16.00'da çalacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 43 puanla 5. sırada yer alıyor. İstanbul ekibi, kazanarak Avrupa kupalarına katılım umudunu sürdürmek istiyor.

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 25 maçta 10 kez kazanan, 6 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 9 mücadeleden de puan çıkaramayan Göztepe, 36 puan ve averajla 6. sırada bulunuyor. Ligde son 6 karşılaşmada 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan İzmir temsilcisi, taraftarı önünde kazanarak galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor.

SAKAT VE CEZALI 5 OYUNCU VAR

ikas Eyüspor'da cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı Göztepe maçı öncesinde dikkati çekiyor. Eflatun-sarılı ekipte kırmızı kart cezalıları Caner Erkin ile Robin Yalçın, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter'in de kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan İstanbul ekibinde Melih Kabasakal, Sinan Gümüş ve Leo Dubois'nın da maç kadrosunda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

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