Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Eyüpspor'un Kemerburgaz'da bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Orhan Ak hazır bulundu.

Törende açıklamalarda bulunan Fatih Kulaksız, kulüp olarak içlerine sinen bir anlaşma yaptıklarını dile getirdi.

"YABANCI HOCA ARAYIŞIMIZ VARDI AMA..."

Orhan Ak'la yaptıkları görüşmede kulübün oyuna bakış açısı, kulüp felsefesi, vizyonu ve kulüp değerleri konusunda hemfikir olduklarının altını çizen Kulaksız, şunları söyledi:

"Selçuk hocayla yolları ayırdıktan sonra yabancı hoca çalışmamız vardı ama başkanımız Murat Özkaya 'Yabancı hoca çalışması yapıyorsun ama mutlaka Orhan hocayla bir görüş' önerisinde bulundu. Ben de Orhan hocayla görüştükten sonra çok heyecanlandım. Üst seviyede futbol oynamış, hoca olarak da işin akademik eğitimini tamamlamış, 8 sene yardımcı antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük geçmişi var. Geçen sene Fatih Karagümrük'te oynattığı oyunu da beğeniyordum."

"ÜÇ YILLIK PLANLAMA YAPTIK"

Görevden ayrılan Selçuk Şahin'in iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurgulayan Fatih Kulaksız, "Her çiçek her bahçede açmıyor. Orhan hocayla yaptığım görüşmede donanımı, bilgisi ve birikimi beni çok etkiledi. Eyüpspor camiası müsterih olsun, kulübümüz için en iyi kararı verdik" dedi.

Arda Turan'ı göreve getirdiklerinde de eleştirilerle karşılaştıklarını belirten Kulaksız, "Ama inancımız çok yüksekti. Bugün ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görüyorsunuz. Rüyamızda Orhan hocayı görüp sabah başlayalım demedik. Kulübün profesyonelleriyle ciddi çalışmalar yaptık. Eyüpspor'un organizasyon gücü var, futbol aklı var. Üç yıllık planlama yaptık. Eyüpspor, çok kısa sürede alt sıralardan kurtulacak, ilk 8'in içinde konumlanacak. Sempatik bir kulüp olmak istiyoruz" diye konuştu.

ORHAN AK: BURANIN YABANCISI DEĞİLİM

Çok mutlu, gururlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Orhan Ak, ciddi bir kulüpte yeni bir serüvene başlayacağını kaydetti.

Kulübün imkanları ve vizyonunun her teknik adamın çalışmak isteyeceği şekilde olduğunu dile getiren Ak, "Kulübün oyun hafızasının içinden geldiğim için buranın yabancısı değilim. İlk sene burada ciddi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Çok kaliteli oyuncular var. Potansiyeli olan bir kulüp" dedi.

"ÇOŞKULU BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Önceki teknik direktör Selçuk Şahin'e teşekkür eden Orhan Ak, "Selçuk hocaya da hafızası olan bir takım bıraktığı için teşekkür ediyorum. Bilgi ve birikimimle buraya katkı sağlayacağıma inanıyorum. Taraftar, bu kulübün en önemli gücü ve rüzgarıdır. Takım şu ana kadar oynadığı oyunun tam karşılığını alamamış olabilir ama coşkulu ve skor alan bir takım oluşturmak istiyoruz. Kasımpaşa maçını kazanıp iyi bir giriş yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ALANDAN ACİLEN ÇIKMAMIZ LAZIM"

"Bizim kırmızı alandan acil şekilde çıkmamız lazım" diyen Ak, "Rakiplerle puanlar birbirine çok yakın. 3-4 hafta kazanma alışkanlığını yakalarsak bambaşka bir seviyeye gelebiliriz" şeklinde konuştu.

Eflatun-sarılı ekibin futbol hafızasına hızlı şekilde dönmesi gerektiğini belirten Ak, "Dokunuşlar yapıp farklı bir takım oluşturabiliriz. Zaman zaman oyun içinde ve başlangıçlarında formasyon değişiklikleri olmuş. Dokunuşları skora da yansıtınca sürecin hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

"ÜÇ PUANLI SİSTEMDE ÇOK FARKLI BİR YERE GELEBİLİRSİNİZ"

Üç yıllık anlaşmanın motive edici olduğunu aktaran Orhan Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar hep yarışan takımlarda olduk. Eyüpspor da bu potansiyele gelebilecek bir takım. Skorlar alındıkça özgüven gelecek, içerideki enerji değişecek. Üç puanlı sistemde çok farklı bir yere gelebilirsiniz. Bunun için de antrenmanlar çok önemli. Oyuncuların özgüven yakalaması için oyun çok önemli. Buraya gelmeden önce Selçuk hocayla görüşmedim ama Arda Turan'la sık sık konuşuyoruz. Oyunla ilgili sürekli kafa yoran kişileriz. Buradaki hikayeyi çok önceden biliyorum. Gelirken de bu heyecanım ve mutluluğum çok fazlaydı."