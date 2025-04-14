Eyüpspor'dan Adana Demirspor'a yarım düzine gol

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eyüpspor'dan Adana Demirspor'a yarım düzine gol

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Eyüpspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti

Eyüpspor, evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etmeyi başardı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada Robin yalçın’ın sağ taraftan pasında topla buluşan Emre Akbaba, ceza yayı içinden pasını ceza sahası içindeki Mame Thiam’a aktardı. Bu oyuncunun savunmadan önce ayak koyduğu meşin yuvarlak kaleci Vedat’ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

21. dakikada Caner Erkin’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Emre Akbaba’nın kafa vuruşunda top yakın köşeden filelerle buluştu. 2-0

30. dakikada Tayfur Bingöl’ün sağ taraftan pasında ceza sahası içindeki Emre Akbaba’nın servisinde Umut Bozok, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Vedat’ın üstünden ağlara gönderdi. 3-0

50. dakikada sol tarafta topla buluşan Caner’in pasında Thiam bekletmeden pasını Umut’a çevirdi. Bu oyuncunun sağ tarafa çıkardığı topu müsait pozisyondaki Emre Akbaba filelere gönderdi. 4-0

79. dakikada Caner Erkin’in sağ taraftan ortasında kale alanındaki Tayfur’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 5-0

88. dakikada Caner’in sağ taraftan ortasında Hamza’nın dokunduğu topu kaleci son anda sağ alt köşeden çeldi. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Halil tamamlayarak filelerle buluşturdu. 6-0

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