Eyüpspor’dan Arda Turan kararı: Beşiktaş maçı sonrası açıkladılar

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Beşiktaş'a 3-1 yenildikleri maçın ardından teknik direktörleri Arda Turan'ın takımdaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kulaksız, teknik direktör Arda Turan ile gelecek sezon da çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kulaksız, Arda Turan'ın oynattığı futboldan övgüyle söz ederek, "Arda hoca ile devam edeceğiz. En iyi yerlerde olmasını istiyoruz. Eyüpspor'dan büyük bir kulüpten teklif gelirse tabii ki yardımcı olacağız." şeklinde konuştu.

“ARDA HOCAMIZIN ELİNİ ZAYIFLATTIK”

Devre arasında takımdan ayrılan oyuncuların önemli kayıplar olduğunun altını çizen Fatih Kulaksız, "Süper Lig'in Anadolu kulüpleri için şartları, gelir-gider dengesi belli. Eyüpspor'un kadro maliyeti, Beşiktaş'ın bir oyuncusunun maaş bütçesi, bizim bütün takımın maliyeti ediyor. Bu şartlarda rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. Devre arasında da gelir-gider dengesini sağlayabilmek için en önemli oyuncumuz Ahmed Kutucu'dan vazgeçtik. Bizim için ciddi kayıp oldu. Bruno'dan, Shelvey'den, Saiz'den de çıkmak durumunda kaldık. Arda hocamızın elini zayıflattık ve sayısal olarak da eksildik. En iyisini yapıp elimizdeki oyuncularla toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Gelecek yıllarda da Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN BİLET FİYATLARI TEPKİSİNE YANIT

Fatih Kulaksız, deplasman tribünü bilet fiyatlarının yüksek olduğuna ilişkin tartışmalar hakkında da şöyle konuştu:

"Beşiktaşlı taraftar grupları bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bu deplasmana gelmeyi düşünmediklerini belirttiler. İlk yarıdaki maçta misafir takıma ayrılan biletlerin fiyatı 900 lira civarındaydı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ne eksik ne fazla bin 500 lira gibi bir bilet fiyatı belirledik. Bizim gibi kulüpler bu maçlarda elde edeceği gelirle ayakta kalmaya çalışıyor. Bin 500 liranın da günümüz şartlarında yüksek ücret olmadığını biliyoruz."

YABANCI HAKEM AIKLAMASI

Yabancı orta hakem tartışmalarıyla ilgili soruya ise Kulaksız, "Sezon başından bu yana orta hakem ve VAR'da kendi hakemlerimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kulüp vizyonumuz bu. Kulüpler Birliği'nde tüm kulüpler VAR hakemi konusunda hemfikir olunca bu karara saygı duyduk. Destek verdik. Kendi hakemlerimizle oynamak tercihimiz olur." yanıtını verdi.