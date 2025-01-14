Eyüpspor’dan ayrılan Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor’dan ayrılan Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile yollarını ayıran Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor. 32 yaşındaki oyuncunun Burnley ile antrenmana çıktığı öğrenildi.

Eyüpspor ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisini eline alan İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'nin yeni takımı belli oluyor.

Shields Gazette'nin haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu, İngiltere Championship takımın Burnley ile antrenmanlara çıkmaya başladı. Haberde, İngiliz futboluna dönmeye hazırlanan Shelvey için "Burnley'e olası bir transfer ufukta" ifadelerine yer verildi.

SCOTT PARKER'DAN SHELVEY AÇIKLAMASI

Öte yandan Burnley Teknik Direktörü Scott Parker da tecrübeli oyuncunun transferi için "Bu bir olasılık, evet. Nereye varacağımızı göreceğiz. Belki biraz antrenman sonrası ne olacağını görmemiz gerek." diye konuştu.

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren ve geçtiğimiz yaz Eyüpspor'a imza atan Shelvey, İstanbul ekibinde fazla forma şansı bulamamış ve 6 maçta 202 dakika sahada kalabilmişti.

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