Eyüpspor'dan ayrıldı Pendikspor'a geldi

Kaynak: İHA
Eyüpspor'dan ayrıldı Pendikspor'a geldi

Pendikspor, Eyüpspor forması giyen 34 yaşındaki futbolcu Samu Saiz’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor Süper Lig temsilcisi Eyüpspor’da forma giyen İspanyol futbolcu Samuel Saiz’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil ettiğini açıkladı.

PENDİKSPOR'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Samuel Saiz Alonso, Pendikspor’umuzda! Pendikspor’umuz, Samuel Saiz’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Samu Saiz" ifadelerine yer verdi. Kariyerinde Süper Lig’den Sivasspor ve Eyüpspor’un yanı sıra Huesca, Leeds United ve Girona formaları da giyen İspanyol futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 16 maçta şans bulurken, 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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