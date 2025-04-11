Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı

Eyüpspor’un geçtiğimiz 2023-24 sezonunun başında 2.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Svit Seslar, bu sezon başında Albert Riera’nın çalıştırdığı Celje’ye kiralanmıştı. Teknik direktör Arda Turan’ın da yönlendirmesiyle sezon başında tercihini Celje’den yana kullanan Seslar, gösterdiği performansla kısa sürede Slovenya Milli Takımı’na da yükselmeyi başardı. Konferans Ligi grup aşamasında topladığı 7 puanla adını Play-Off Turu’na yazdıran Celje, APOEL Nicosia’yı eleyerek Lugano’nun rakibi oldu. Lugano’yu da kupanın dışına itmeyi başaran Sloven ekibi, çeyrek finalde ise Fiorentina ile eşleşti.