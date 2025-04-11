Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı

Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı
Düzenleme: Kaynak: DHA

Eyüpspor’dan sezon başında Sloven ekibi NK Celje’ye kiralanan Svit Seslar, takımın bu sezon gösterdiği iyi performansta kilit rollerden birini üstlendi. Sloven ekibi, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselme başarısı gösterirken, Seslar da takımında forma giydiği 31 maçta 7 gol, 13 asistlik katkı sağladı.

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Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı 1

Eyüpspor’un geçtiğimiz 2023-24 sezonunun başında 2.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Svit Seslar, bu sezon başında Albert Riera’nın çalıştırdığı Celje’ye kiralanmıştı. Teknik direktör Arda Turan’ın da yönlendirmesiyle sezon başında tercihini Celje’den yana kullanan Seslar, gösterdiği performansla kısa sürede Slovenya Milli Takımı’na da yükselmeyi başardı. Konferans Ligi grup aşamasında topladığı 7 puanla adını Play-Off Turu’na yazdıran Celje, APOEL Nicosia’yı eleyerek Lugano’nun rakibi oldu. Lugano’yu da kupanın dışına itmeyi başaran Sloven ekibi, çeyrek finalde ise Fiorentina ile eşleşti.

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Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı 2

SLOVENYA MİLLİ TAKIMI’NA YÜKSELDİ

Sloven ekibinin yakaladığı başarıda önemli pay sahiplerinden birisi de Eyüpspor’dan kiralık olarak kadroya katılan Svit Seslar oldu.

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Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı 3

Bu sezon 7 gol, 13 asistle takımının en çok gol katkısı veren ikinci oyuncusu olan Seslar, bu performansıyla Slovenya A Milli Takımı’na da yükselmeyi başardı.

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Eyüpspor’dan Celje'ye kiralanan Seslar, Konferans Ligi’nde asist kralı 4

Arda Turan’ın Galatasaray’daki ikinci döneminde Albert Riera da teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapıyordu. Albert Riera ve Arda Turan’ın yönlendirmeleriyle gelişimini sürdüren Seslar, aynı zamanda 2.5 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle 1’inci Lig’in en pahalı ikinci transfer olma özelliğini de taşıyor.

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