Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör için çalışmalara dair konuşan Kulaksız, "Emre Belözoğlu da konuşuluyor. O konuda bir çalışma var mı?" sorusunun ardından. "Yok." yanıtını verdi.

Eyüpspor'dan Emre Belözoğlu açıklaması! - Resim : 2

"ÖNCELİĞİMİZ YABANCI HOCA"

Fatih Kulaksız, "Bizim hafta başından beri yaptığımız çalışmalar var. Birçok teknik adamı masaya yatırdık, değerlendirdik. Şu anda önceliğimiz yabancı hoca. Çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonuna kadar netleştirmek ve açıklamak istiyoruz. Bu noktada çok bilgi kirliliği oldu. Bir açıklama gereği oldu. İlk tercihimiz yabancı hoca kesin olmamakla birlikte." diye konuştu.

