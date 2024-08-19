Eyüpspor'dan kıskandıracak karar. Resmen açıklandı

Trendyol Süper Lig’de ikinci haftanın kapanış maçında ligin yeni ekipleri Eyüpspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesi Eyüpspor’dan taraftarlarını havaya uçuracak bir açıklama geldi.

Eyüpspor Bodrum FK maçını izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlardan para alınmayacağını duyurdu.

İşte Eyüpspor’un açıklaması:

"ikas Eyüpspor'umuzun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yı evinde ağırlayacağı karşılaşmayı kadın ve çocuk taraftarlarımız açık maraton tribününde (A-B-C-D-E blokları) ÜCRETSİZ şekilde izleyebilecektir. Tarihimizde ilk defa Trendyol Süper Lig karşılaşmasına ev sahipliği yaptığımız bu mücadeleye bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. *Kadın ve çocuklarımız biletlerini, maç günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerlerinden temin edebilirler"