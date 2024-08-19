Eyüpspor'dan kıskandıracak karar. Resmen açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor'dan kıskandıracak karar. Resmen açıklandı

Eyüpspor Bodrum FK maçı biletlerini kadın ve çocuk taraftarlar için ücretsiz yaptı.

Trendyol Süper Lig’de ikinci haftanın kapanış maçında ligin yeni ekipleri Eyüpspor ve Bodrum FK karşı karşıya gelecek.

Saat 21.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak olan mücadele öncesi Eyüpspor’dan taraftarlarını havaya uçuracak bir açıklama geldi.

Eyüpspor Bodrum FK maçını izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlardan para alınmayacağını duyurdu.

İşte Eyüpspor’un açıklaması:

"ikas Eyüpspor'umuzun Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sipay Bodrum FK'yı evinde ağırlayacağı karşılaşmayı kadın ve çocuk taraftarlarımız açık maraton tribününde (A-B-C-D-E blokları) ÜCRETSİZ şekilde izleyebilecektir. Tarihimizde ilk defa Trendyol Süper Lig karşılaşmasına ev sahipliği yaptığımız bu mücadeleye bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. *Kadın ve çocuklarımız biletlerini, maç günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerlerinden temin edebilirler"

gvrffdiw0aashdc.jpg

Öne Çıkanlar
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Öldürücü Maymun Çiçeği'nin çaresi Ankara'da çıktı. Prof. Dr. Oytun Erbaş açıkladı
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son Haberler
Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt Gündem
Koruma ordusu istedi iddiasına yanıt
Gazze'de can kaybı 40 bin 139 Dünya
Gazze'de can kaybı 40 bin 139
Dilan Polat'a tahliye kararı Gündem
Dilan Polat'a tahliye kararı
Saray'dan Erkan Baş'a tepki Gündem
Saray'dan Erkan Baş'a tepki
Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada Ekonomi
Altında kritik gün. Piyasanın gözü kulağı orada
Aracından 1.5 ton At ve Eşek eti çıktı. Etleri kime götüreceğini açıklayınca ağızlar açık kaldı Gündem
Aracından 1.5 ton At ve Eşek eti çıktı. Etleri kime götüreceğini açıklayınca ağızlar açık kaldı
Ukrayna'nın ilerleyişi Rusya'nın dengelerini bozdu. Kursk harekatı savaşı Rus topraklarına taşındı Dünya
Ukrayna'nın ilerleyişi Rusya'nın dengelerini bozdu. Kursk harekatı savaşı Rus topraklarına taşındı