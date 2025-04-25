Eyüpspor'dan maaşlar ödenmiyor iddialarına açıklama geldi

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Eyüpspor'dan maaşlar ödenmiyor iddialarına açıklama geldi

Süper Lig temsilcisi Eyüpspor bugün basında çıkan maaşlar ödenmiyor haberlerini yalanladı

Eyüpspor futbolculara bir süredir ödeme yapılmıyor iddialarının gündeme gelmesi sonrasında kulüp bir açıklama yaptı.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA

Medyada yer alan; ikas Eyüpspor’da maaşlar ödenmiyor haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.

"Bugün medyada yer alan; ikas Eyüpspor'da maaşların ödenmediği ve oyuncu grubunun antrenmana çıkmayacağı ile ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bu sezon gösterdiğimiz başarılı performansı gölgelemeye çalışan bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ifade ederiz. Bu haberleri yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm konsantrasyonumuz önümüzdeki müsabakaya ve sezon sonunda ulaşmak istediğimiz Avrupa hedefine yönelmiş durumdadır."

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