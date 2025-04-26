Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Kaynak: İHA
Eyüpspor'dan transfer yasağı açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Francis Ezeh'nin FIFA nezdindeki davaya ilişkin alacaklarının ödendiği belirtilirken, transfer yasağının kaldırıldığı açıklandı.

Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh’nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA’nın mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."

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