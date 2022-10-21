﻿Recep Niyaz coştu, Eyüpspor Sakarya'yı vurdu

Spor Toto 1. Lig'in 10. hafta açılış maçında Eyüpspor, sahasında Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 6. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 21'e çıkardı. Beşinci yenilgisini yaşayan Sakaryaspor ise 15 puanda kaldı.

Eyüpspor, daha 6. dakikada yenik duruma düştü. Sakaryaspor, Kasongo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak golden sonra Eyüpspor baskısını artırdı. 32. dakikada da Recep Niyaz'la eşitliği sağladı.

Eyüpspor'un 45+3. dakikada Sinan Kurt ile kaydettiği gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

51. dakikada Sakaryaspor'da Hurşit Taşcı, VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Hurşit, Sinan Kurt'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen maçın hakemi Ömer Faruk Turtay, sarı kartı iptal etti ve Hurşit Taşcı'ya kırmızı kartını gösterdi.

60. dakikada Eyüpspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Uğur Demirok'un kafa vuruşunda top Çağlayan Menderes'ten döndü. Pozisyonu VAR ekranından izleyen müsabakanın hakemi Ömer Faruk Turtay, Çağlayan'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 62. dakikada topun başına geçen Eze, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve penaltı atışını değerlendiremedi.

70. dakikada Eyüpspor'un Uğur Demirok ile kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Bu pozisyonda Uğur Demirok'a pası veren oyuncunun ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.