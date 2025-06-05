Eyüpspor'un başına Fenerbahçeli teknik direktör!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eyüpspor'un başına Fenerbahçeli teknik direktör!

Arda Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibi, takımın başına eski milli futbolcu Selçuk Şahin'in getirildiğini açıkladı.

Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"ikas Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Selçuk Şahin'in transfer sürecinde gösterdikleri destek ve sağladıkları kolaylıklar için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'na ve A Millî Takım Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz.

Selçuk Şahin, millî takım kampının ardından düzenlenecek basına açık imza töreniyle resmi olarak görevine başlayacaktır."

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