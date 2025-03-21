Eyüpspor’un oyuncusundan Arda Turan’a büyük övgü

Trendyol Süper Lig’de bu sezon 23 maçta Eyüpspor formasını terleten ve 2 de asisti bulunan başarılı orta saha Melih Kabasakal, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Melih; sezona dair hedeflerinden Teknik Direktör Arda Turan’a, Ahmed Kutucu’nun yokluğunun takımı nasıl etkilediğinden A Milli Takım beklentisine ve hakemlerin iletişimine dair birçok konuda konuştu.



Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Melih, tedavi sürecine ilişkin bilgiler vererek sözlerine başladı. 29 yaşındaki futbolcu, "Sakatlığımda 3 haftalık bir süreç oldu ama 4 haftayı tamamlamam lazım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Fakat riskli bir durum var, hemen dönersem nüksedebilir. Onun için tedbirli davranmaya çalışıyoruz. İnşallah Başakşehir maçında hazır olacağım" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARINA GİTMEK"

Melih Kabasakal, Eyüpspor’da bir aile ortamının olduğundan da bahsederek, "Çok değerli başkanımız, teknik ekibimiz ve hocamız var. Bütün imkanları bize sağlıyorlar. Tabii hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Onun içinde tesisleşmede daha çok ilerlemeye çalışıyoruz. Futbolcular burada mutlu. Çok güzel bir aile ortamı var" cümlelerine yer verdi.

Süper Lig’e yeni çıkmış bir takım olarak sezona iyi başlangıç yapmanın kendileri için sürpriz olmadığını dile getiren Melih, "Bizim için sürpriz değildi. Ne kadar lige yeni çıkmış olsak da sezon başı kampında kendi aramızda da olsa hedefimiz Avrupa kupalarına gitmekti. Öyle bir söz vermiştik. Tabii ki ilk hedefimiz yeni çıkmış bir takım olarak ligde kalmak. Ama tabii kendi aramızda Avrupa kupalarına gitmek vardı hedefimizde. İnşallah bunun içinde çabalayacağız" dedi.



"ARDA TURAN’IN ÇOK BÜYÜK KULÜPLERE HOCA OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eflatun-sarılı futbolcu, Teknik Direktör Arda Turan hakkında ise övgü dolu sözler kullandı. Melih, "Arda hoca futbolculuk döneminde çok büyük bir oyuncu ve bizim için, Türk futbolu için bir efsaneydi. Çok büyük hocalarla çalıştık, büyük kulüplerde oynadı. Tabii ki oradaki tecrübeli bize burada aktarıyor. Dışarıda bir ağabey, sahada bir hoca olarak davranıyor bize. En önemlisi bu bizim için. Bize doğru futbol nasıl oynanır, onu öğretiyor. İletişimi de çok kuvvetli bir hoca. Çok büyük kulüplere hoca olacağını düşünüyorum. Futbolcuyken bizim efsanemizdi, hocayken de efsanemiz olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HERKES UYUYORKEN, BİZ KOŞTUK"

Sezon başında ilki sabah 06.00 olmak üzere günde 3 idman yapmanın sezon içerisinde kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Kabasakal, "Hocamız bize hep, ‘Herkes uyuyorken, biz çalışacağız, koşacağız ve bunun meyvelerini yiyeceğiz’ derdi. Sezon içerisinde de onun meyvelerini yedik. Evet, futbolcular için çok zor. Sabah 06.00’da kalkıp antrenman yap, daha sonra 11.00 ve 17.00’de yine antrenman. Ben çalışmayı seven bir insanım, benim için çok zor değildi. Sezon içerisinde de bunun meyvelerini fazlasıyla yediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.