Eyüpspor'un Süper Lig maçlarını oynayacağı stat açıklandı

Trendyol 1. Ligi şampiyon olarak tamamlayıp adını Süper Lig'e yazdıran Eyüpspor'da stat sorunu çözüme kavuştu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan İstanbul ekibinin iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynayacağı açıklandı.

Açıklamada, ''Eyüpsporumuz, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacaktır. Kasımpaşa Spor Kulübü'ne gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.'' denildi.

Uğur Demirok'a veda

Öte yandan Eyüpspor kaptanı Uğur Demirok, sözleşmesinin sona erdiği Eyüpspor'dan ayrıldı.

Eyüpspor, "Formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği mücadele ve Eyüpsporumuz'un Süper Lig'e çıkmasındaki katkıları için kaptan Uğur Demirok'a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" mesajıyla Uğur Demirok'a veda etti.

8 maçta 2 gol

35 yaşındaki Uğur Demirok, Eyüpspor formasıyla bu sezon 8 maçta forma giydi, 2 gol attı.