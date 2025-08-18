Eyüpsultan Belediye Başkanı AKP'ye katılacak mı? İddialara yanıt

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

2024 yılında CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AKP'ye katılacağı söylentilerine Özmen’den yanıt gecikmedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Özmen, iddialara yönelik olarak “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerim, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

