Eyüpsultan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 22 Eylül 2025 / 00:01

YOL YAPTIRILACAKTIR

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EYÜPSULTAN İLÇE GENELİNDE OLUŞAN TRANŞELERDE ROBOT VE EL İLE ASFALT YAMA YAPILMASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1522350

1- İdarenin 1.1. Adı : EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : NİŞANCI MAHALLESİ EYÜP SULTAN BULVARI NO 72 EYÜPSULTAN/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124443000 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 14.10.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı - Destek Hizmetleri Müdürlüğü

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı : EYÜPSULTAN İLÇE GENELİNDE OLUŞAN TRANŞELERDE ROBOT VE EL İLE ASFALT YAMA YAPILMASI YAPIM İŞİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : Toplamda 7 kalem 51.000 ton asfalt serimi ve yama yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eyüpsultan/İstanbul 3.4. Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.

(A) ALT YAPI İŞLERİ: V.GRUP: KARAYOLU İŞLERİ

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı: 60

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 29 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı Unsur Puanı PLENT ALTI TİP2 ASFALT MALZEME TEMİNİ 8,0251% 13,7572% 3 ASFALT ROBOTU İLE TİP 2 ASFALT YAMA YAPILMASI (MALZEME DAHİL) 35,8878% 61,522% 14 TİP 2 ASFALT İLE ELLE YAMA YAPILMASI (MALZEME DAHİL) 22,0977% 37,8817% 8 KATYONIK ASFALT EMÜLSIYONU (CRS-1 TIPI) 0,1005% 0,1724% 1 ASFALT MALZEMENİN SERİM YAPILACAK ALANA NAKLİ (40 KM İÇİNDE) 1,2556% 2,1524% 1 KIRMATAŞ, ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ 1,1565% 1,9826% 1 ŞANTİYE DIŞINA KAMYONLA KAZI MALZ. VE MOLOZ NAKLİ 1,4768% 2,5317% 1

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir il veya ilçe belediyelerine ait cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan, 12 aylık periyotta bu işin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan E.A.05 iş kalemine ait toplam 25.000 ton ASFALT ROBOTU İLE ASFALT YAMA işi yapmış ise; 5 (BEŞ) puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin ihale ilan tarihi itibariyle, geriye doğru son 5 yıl içinde tamamlanarak geçici kabulü yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilinde herhangi bir il veya ilçe belediyelerine ait cadde, sokak ve bulvarlarda veya diğer sorumluluk alanında yapılan, 12 aylık periyotta bu işin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan E.A.05 iş kalemine ait toplam 25.000 ton ASFALT ROBOTU İLE ASFALT YAMA işi yapmış ise; 5 (BEŞ) puan verilecektir. Yukarıda cinsi ve miktarı belirtilen iş kalemlerinin tek bir sözleşme kapsamında yapılmış olduğuna dair (sözleşme, son hakedişe ait; hakediş raporu, yapılan işler listesi vb.) tevsik edici bilgi ve belgeleri sunan isteklilere puan verilecektir. İş ortaklıklarında ortaklardan en az birinin tek başına bu şartları sağlaması gerekmektedir. Şartların sağlanması durumunda tam puan verilecektir. Şartları sağlamaması durumunda puan verilmeyecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Malzeme temin edilecek plent ile Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi (Karadolap Mahallesi Vardar Bulvarı No:80) arasındaki kamyonların sefer sayısı, • Km başına tüketilen akaryakıt miktarı, • İdarenin iş gücü kaybı göz önüne alınarak; İstekli tarafından sunulacak mesafe beyannamesine göre İdareye ( Fen İşleri Şantiyesi) en yakın olan plente 5 puan verilecektir. 5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Kullanılacak olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın isteklinin kendi malı olması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 1 )

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı Fiyat Dışı Unsur Puanı Kamu İhale Genel Tebliğinin 53.3. maddesinde belirtilen işletme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite ve teknik değer unsurları göz önünde bulundurularak aşağıdaki husus fiyat dışı unsur olarak belirlenmiştir. İsteklilerin puan alabilmesi için, işin yapılabilmesi amacıyla gerekli görülen, İstanbul İli Avrupa Yakasında sabit kurulu 1. Asfalt Plenti’ne (en az 90ton/saat kapasiteli ve kapasite raporlu) ait belgeleri Yeterlik Bilgileri Tablosu’na yüklemeleri gerekmektedir. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır. İstanbul İli Avrupa Yakasında sabit kurulu 1. asfalt plentini (en az 90 ton/saat kapasiteli, kapasite raporlu) sunan isteklilere 1 (bir) puan verilecektir. Plentin sunulmaması halinde 0 (sıfır) puan verilecektir. 1

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.