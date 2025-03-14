Eyüpsultan Belediyesi, her gün bin kişiyi iftar sofrasında buluşturuyor

Kaynak: İHA
Eyüpsultan Belediyesi, her gün bin kişiyi iftar sofrasında buluşturuyor

Eyüpsultan Belediyesi, Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı'nda “Bir Sofrada Bin Tebessüm” sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor.

Ramazan ayının maneviyatını Eyüpsultan’da yaşamak isteyen binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camii'ni ve Ebu Eyyüp el-Ensari’nin türbesini ziyaret ederken, Eyüpsultan Belediyesi de vatandaşları iftar sofralarında ağırlıyor.

Eyüpsultan Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırı’nda “Bir Sofrada Bin Tebessüm” sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği veriliyor.

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş, komşuluk ve kardeşlik duyguları içerisinde hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, her gün bin kişiyi iftar sofrasında buluşturuyor

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