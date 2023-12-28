Eyüpsultan’da akaryakıt istasyonuna dalan araç faciaya davetiye çıkardı

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da akaryakıt istasyonuna dalan araç faciaya davetiye çıkardı
Eyüpsultan’da kadın sürücü fren yerine gaza basınca akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyondaki pompaya çarparak yanmaya başlayan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, olası bir faciadan dönülen kazadan sürücü kadın sonra şoka girdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre S.T., kontrolündeki 34 DU 6891 plakalı lüks araç, cadde üzerinde bulunan tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan ve fren yerine gaza basan kadın sürücü, direksiyonun hakimiyetini kaybederek yol kenarında yer alan akaryakıt istasyonuna daldı.

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Pompanın arkasında bulunan çalışanlar ise kaza sonrası kaçışmaya başladı. Faciadan dönülen kazada kimse yaralanmadı. Öte yandan pompaya çarpan araçta yangın çıktı. İstasyon çalışanları yangın tüpüyle müdahalede bulundu. Alevlere teslim olan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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Fren yerine gaza basıp direksiyon kontrolünü kaybeden ve peşinden akaryakıt istasyonuna dalan lüks araç sürücüsü S.T., kaza sonrası şok yaşadı. Kazayı yara almadan geçiren kadın sürücüyü olay yerine ulaşan yakınları zorlukla sakinleştirdi.

aw108310-04.jpgKaza sebebiyle akaryakıt istasyonunda işlemler bir süre durdu. Kazanın ardından alev alan ve itfaiye ekiplerince söndürülen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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