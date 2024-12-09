Eyüpsultan’da alev alev yanan gecekondu paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

İstanbul Eyüpsultan’da tek katlı bir gecekondunun alev alev yandığı anlar paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Yahya Galip Bey Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi.

Tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

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Yangın sırasında evde bulunan ikisi çocuk üç kişi, gecekondudan kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı. Yangını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yandaki evlere sıçramadan söndürüldü.

Meydana gelen yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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