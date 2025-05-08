Eyüpsultan’da bahar coşkusu

Eyüpsultan Belediyesi, baharın habercisi olarak bilinen Hıdırellez’i, “Baharın Müjdecisi Hıdırellez Şenliği” temasıyla Kemerburgaz Yaşam Parkı’nda kutladı. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği şenlik, rengarenk görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında halk oyunları, müzik dinletileri, dans gösterileri ve çeşitli sahne performansları yapıldı. Özellikle çocuklar için hazırlanan özel alanlar ve etkinlikler, minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise sevilen sanatçı Cüneyt Şentürk ve ekibinin sahne performansı oldu. Türkiye’nin dört bir yanından seslendirdikleri hareketli şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan ekip, izleyenleri hem eğlendirdi hem coşturdu.

Şenliğin geleneksel kısmında ise vatandaşlar dilek tutarak şenlik alanının yanına kurulan ateşin üzerinden üçer kez atladı.

Eyüpsultan Belediyesi, şenliğe katılan misafirlere patlamış mısır ve pamuk şeker gibi ikramlarda bulundu.