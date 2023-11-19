Eyüpsultan'da çocuk parkında toprak kaydı

İstanbul Eyüpsultan’da bir çocuk parkında toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralı olmazken belediye ekipleri parkı kapattı.

KAYNAK: DHA
Eyüpsultan'da çocuk parkında toprak kaydı

Eyüpsultan’da yoğun yağış nedeniyle çocuk parkının bir kısmının toprağı, alt tarafında bulunan inşaat alanına kaydı. Ölen ya da yaralananın olmazken inşaat alanı ve park, zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.

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Parkın bir bölümündeki toprak, büyük bir gürültüyle alt kısmında bulunan inşaata alanına kaydı. İhbar üzerine olay yerine gelen Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri tarafından inşaat ve çocuk parkı güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Toprak kaymasında ölen ya da yaralanan olmazken parkın bir kısmı ve yan tarafında bulunan merdivenlerde hasar oluştu. Yaşanan toprak kaymasının park çevresinde bulunan binaların zeminine zarar verip vermediği Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından belli olacak.

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Salim Yıldız "Burada ev vardı, kentsel dönüşüm kapsamında ev yıkıldı. Bir hafta öncede hafriyat alındı. Bu gece de yıkıldı. Ölen ya da yaralanan yok olayda" diye konuştu.

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