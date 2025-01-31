Eyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildi

Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Eyüpsultan'da bir evde aynı aileden 4 kişinin cansız bedeni bulundu. Kişilerin silahla vurularak öldürüldükleri belirlenirken, yine aynı aileden 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan’da iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, aynı aileden 4 kişiyi öldürdü.

4 kişinin yaşadıkları evde katledilmesi olayına ilişkin inceleme devam ediyor.

Olay, 22.30 sıralarında Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre M.Y., annesi F.İ., karısı A.Y. ve kızı D.Y. evin oğlu tarafından öldürüldü.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri ekipleri inceleme başlatırken öldürülen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

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