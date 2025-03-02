Eyüpsultan’da dev iftar!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da dev iftar!

On bir ayın sultanı Ramazan, bu sene de Eyüpsultan'da coşkulu bir şekilde yaşanıyor. Eyüpsultan Belediyesi tarafından Reşadiye Ortaokulu'nda kurulan ve her gün bin kişilik iftar yemeği veren iftar çadırında orucunu açıyor.

Ramazan ayının güzelliklerini ve maneviyatını Eyüpsultan'da yaşamak isteyen binlerce vatandaş, Eyüpsultan Camii'ni ve Ebu Eyyüp el-Ensari'nin türbesini ziyaret ederken, Eyüpsultan Belediyesi de hazırladığı etkinliklerle misafirlerini ağırlıyor.

REŞADİYE ORTAOKULU'NDA HER GÜN BİN KİŞİLİK İFTAR

Eyüpsultan Belediyesi, oruçlarını burada açmak isteyen, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için Reşadiye Ortaokulu İftar Çadırında "Bir Sofrada Bin Tebessüm" sloganıyla her gün bin kişilik iftar yemeği veriyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş komşuluk, kardeşlik duyguları içerisinde oturulan gönül sofrasında hep birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

BAŞKAN ÖZMEN DE İFTAR SOFRALARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de, Ramazan ayının güzelliklerini Eyüpsultan'da yaşamak isteyen, oruçlarını bu manevi atmosferde açmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ederek, İstanbul'un hatta Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerini ağırlıyor.

Eyüpsultan’da dev iftar!

Eyüpsultan’da dev iftar!

Eyüpsultan’da dev iftar!

Eyüpsultan’da dev iftar!

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