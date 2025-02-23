Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan'da kar yağışının ardından bir grup site sakini, Eskimolar'a özenip iglo ev yaptı.

Göktürk Mahallesi'nde bir grup site sakini, kar yağışının ardından çocuklarıyla birlikte bahçeye çıkarak kar topu oynadı.

Aralarında bir mühendis babanın da bulunduğu grup, daha sonra Eskimo (iglo) evi yapmaya karar verdi. Çocukların yardımıyla saksılara kar doldurarak iglo evin duvarlarını yapan grup dakikalar içinde evi tamamlamayı başardı.

Kapısına kardan adam yaparak çalışmayı tamamlayan grup o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken çocuklar evin içine girerek yemek yedi. Havanın kararmasıyla led ışıklarla süslenen iglo ev, site sakinlerinin ilgisini topladı.

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

Eyüpsultan’da Eskimolara özenip iglo ev yaptılar

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