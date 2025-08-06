Eyüpsultan'da gece yarısı ortalık karıştı

Trafik olayı, saat 01.15 civarında Eyüpsultan Kemerburgaz - Göktürk güzergahında gerçekleşti. Havalimanı yönünde ilerlemekte olan araba ile hafif ticari taşıt sebebi henüz belirlenemeyen şekilde çarpıştı.

Çarpma sonrasında 43 ADF 681 plakalı otomobil bariyerleri aşarak yamaçtan aşağı yuvarlandı. Kazanın ardından aracın sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Aynı araçtaki bir kadın bir erkek olmak üzere iki şahıs taşıt içinde sıkıştı.

Yakındakilerin bildirimi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye personeli yönlendirildi. İtfaiye görevlileri araçta mahsur kalan yaralıları kurtarmak için operasyon başlattı. Kimliği belirlenemeyen 2 kişi otomobilden çıkarılarak ambulanslarla en yakın sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan taşıtlar çekici araçların yardımıyla bulundukları yerden alındı. Polis birimleri olay yerinden kaçan sürücünün kimlik bilgilerini belirlemek ve yakalamak için araştırma başlattı.