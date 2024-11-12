Eyüpsultan’da hareket halindeki otomobil alev alev yandı

Dün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Gaziosmanpaşa Caddesi’nde gerçekleşen bu olayda, kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı otomobili hareket halindeyken ön kısmından alev aldı. Sürücü, aracını durdurup incelemek için baktığında dumanların yükseldiğini fark etti. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Su tankeri yangına müdahale etti, ancak alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri kısa zamanda olay gelerek yangını söndürdü. Öte yandan bu anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil alev topuna döndü, sürücü canını son anda kurtardı