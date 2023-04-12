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Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü

Eyüpsultan'da Volkan Dönmez ara sokaktan evine doğru gelen bir kişiyi hırsız olduğu gerekçesiyle dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 17:58
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Eyüpsultan'da hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü

Hırsızlık şüphelisini tekme tokat dövdü
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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 14.30 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Volkan Dönmez, motosikletiyle ilgilendiği sırada şüphelinin ara sokaktan evine doğru çıktığını gördü. Şüpheliye tekme atarak düşüren Dönmez daha sonra adamı yumruklamaya başladı. Dönmez'in elinden kurtulan şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Öte yandan Dönmez mahallede daha önce hırsızlık olayları olduğu için şüphelendiği kişiyi dövdüğünü iddia etti.

"KEŞİF YAPIYORMUŞ"

Olayla ilgili konuşan Volkan Dönmez, "Pazar günü motorumun bakımını yapmaya çıkmıştım. Önce bir ses duydum. Bakmaya kalktığımda köpeğimizin hırlamasını duydum. Ani bir refleksle koşup ilk darbeyi vurdum. Aşağıda yakaladığımda yol baktığını söyledi ama daha önce de gelip yol sormuş. O ara bir kargaşa oldu. Sonra sokağa doğru kaçtı yalpalayınca da bıraktım ben. Bana mahallede söylüyorlar bir hırsız olduğunu. Keşif yapıyormuş kendisi. Polise şikayetçi olmadım" dedi.

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