Eyüpsultan’da maskeli saldırganın açtığı ateşte iki kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Eyüpsultan’da maskeli saldırganın açtığı ateşte iki kişi yaralandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde, maskeli bir saldırganın silahla açtığı ateş sonucunda iki kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilpınar Caddesi Özlem Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, maskeli bir kişi, aralarında husumet bulunduğu şahsı takip etmeye başladı. Uygun bir anda silahını çıkaran şüpheli, takip ettiği kişiye ateş açtı. Kurşunlar, hedef alınan şahsı kasığından vurdu. Yaralı adam belindeki silahı çıkarmaya çalışırken, saldırgan kaçarak ateş etmeye devam etti. Rastgele sıkılan mermilerden biri, o sırada yoldan geçen bir kadının bacağına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından, yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayı gören Ahmet Furkan Gören, “Yüzü maskeli bir kişi burada dolaşırken husumet ettiği kişiyi gördü ve ateş etmeye başladı. Adam silahını çıkarmaya çalışırken, maskeli kişi kaçmaya başladı ve dengesizce ateş etti. Bu sırada bir kadına mermi isabet etti,” şeklinde bilgi verdi.

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